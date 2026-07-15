Vedalar peş peşe gelmişti! Taşacak Bu Deniz için karar verildi

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara verdi. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başlamışken gelen ayrılık haberi herkesi üzmüştü.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrenmiş ve Dilber "Yeni sezonda olmayacağımı şaşırarak ve üzülerek öğrendim" ifadelerini kullanmıştı.

Onur Dilber'in sürpriz vedasının ardından dizide Melina Miryano karakterine hayat veren Gerçek Alnıaçık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurmuştu.

Taşacak Bu Deniz'de yeni bir ayrılığın daha olup olmayacağı merak edilirken Birsen Altuntaş, X hesabından yaptığı paylaşımda'Şu an başka ayrılık yok!' ifadelerini kullandı.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in heyecanla beklenen yeni sezonunun, kanalın yayın planlamaları doğrultusunda 2026 Eylül ayının üçüncü veya dördüncü haftasında cuma akşamı başlaması bekleniyor.

Yeni sezon çekimlerinin Ağustos 2026 ayı içerisinde Trabzon'da başlaması planlanıyor.