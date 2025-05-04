Ünlü oyuncudan acı haber! Daha önce de beyin kanaması geçirmişti... Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, iki ay önce beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SANATÇILARDAN TAZİYE MESAJI

Necip Naşit Özcan'ın vefat haberini sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, "Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz. Çok üzgünüm. Meslektaşlarıma ve tiyatro sevenlere başsağlığı diliyorum" sözleriyle duyurdu.

Acı haberi Suha Uygur da sosyal medya hesabından duyurdu. Uygur, "Naşit Özcan’ı kaybettik… İbbşt ailesi ve Tiyatro camiamızın başı sağolsun. Işıklar içinde uyu arkadaşım." sözleriule veda etti.