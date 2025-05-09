MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfade verdi

Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Yasa dışı bahis soruşturmasına ünlü şarkıcı Begüm Polat da dahil oldu. Polat hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfade verdi
Öznur Yaslı İkier

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Bu kapsamda takibe takılan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Begüm Polat oldu.

BEGÜM

Şarkıcı Begüm Polat'ın geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programı başını belaya soktu. Polat'ın sosyal medyada katıldığı programda kullandığı bardakta yasadışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe takıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını dile getirerek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını ifade etti.

begüm 2

Günaydın'ından Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ünlü şarkıcı kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını dile getirdi.

BEGÜM 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Değişimi dikkat çekti! Yüzüne bakın ne yaptırmış Değişimi dikkat çekti! Yüzüne bakın ne yaptırmış
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Davet tarzı çok beğenildiDünyanın en seksi kadını seçilmişti! Davet tarzı çok beğenildi

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Erbakan canlı yayında parti adı verip yeni ittifaka dikkat çekti

Erbakan canlı yayında parti adı verip yeni ittifaka dikkat çekti

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.