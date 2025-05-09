Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Bu kapsamda takibe takılan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Begüm Polat oldu.

Şarkıcı Begüm Polat'ın geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programı başını belaya soktu. Polat'ın sosyal medyada katıldığı programda kullandığı bardakta yasadışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe takıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını dile getirerek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Günaydın'ından Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ünlü şarkıcı kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.