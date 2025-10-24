MAGAZİN

Ünlü şarkıcı Bengü tekne turunda hortuma yakalandı! Denizin ortasında korku dolu anlar... Botlar yardıma koştu

Ünlü şarkıcı Bengü, Ege Denizi’nde teknesiyle seyir halindeyken hortuma yakalandı. Denizin ortasında yaşadığı korku dolu anları Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, “Can yeleği bakıyoruz şu an” sözleriyle yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı Bengü tekne turunda hortuma yakalandı! Denizin ortasında korku dolu anlar... Botlar yardıma koştu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Bengü, Bodrum'da ailesi ve yakın arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda büyük bir tehlike atlattı. Tatil keyfi yapmak isterken aniden hortumun ortasında kalan Bengü, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“CAN YELEĞİ BAKIYORUZ ŞU AN”

Bengü’nün paylaştığı videoda, denizin bir anda kabardığı, dalgaların yükseldiği ve sert rüzgarların tekneyi savurduğu görüldü. Şarkıcının panikle çevresindekilere seslenerek “Denize bakın! Can yeleği bakıyoruz şu an!” dediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Bengü tekne turunda hortuma yakalandı! Denizin ortasında korku dolu anlar... Botlar yardıma koştu 1

Bengü'nün yakın arkadaşı Beliz Şen paylaşımının altına yaşadıklarıyla ilgili şu ifadeleri ekledi: “İlk başta sert bir yağmur bulutundan geçiyoruz sandık… Meğer hortum tam teknemizin üstündeymiş. Devrilmeyelim diye tüm botlar yardımımıza koştu.”

Ünlü şarkıcı Bengü tekne turunda hortuma yakalandı! Denizin ortasında korku dolu anlar... Botlar yardıma koştu 2

Şarkıcı, o anları anlatırken hem yaşadığı korkuyu hem de kurtuldukları için duyduğu şükranı dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Bengü tekne turunda hortuma yakalandı! Denizin ortasında korku dolu anlar... Botlar yardıma koştu 3

FACİA ÖNLENDİ

Fırtınanın ortasında kalan teknede büyük bir panik yaşansa da, kaptanın soğukkanlı davranışı sayesinde olası bir facia önlendi. Kısa süre sonra hava durulurken, teknede bulunan herkesin kaptanı alkışladığı anlar da kameraya yansıdı.

