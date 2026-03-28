Ünlü şarkıcı Kubat iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Kubat, Funda Arar ile konser serisini sürdürürken fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Konser öncesi bir karesini paylaşan Kubat'ın zayıflamış görüntüsü beğeni topladı.

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Kubat'ın nasıl zayıfladığı sorusunu ise menajeri Can Talanioğlu yanıtladı. Talanioğlu, “Spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Diyet yapıyor” sözleriyle Kubat’ın disiplinli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kısa sürede dikkat çeken bu değişim sonrası sosyal medyada “Kubat resmen bambaşka biri olmuş” yorumları yapılırken, sanatçının yeni hali tam not aldı.