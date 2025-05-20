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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel'in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan şarkıcı Nazan Öncel sağlık durumuyla ilgili açıklamayı sosyal medyadan yaptı.

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel'in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Cansu Akalp

Bir süredir konserleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya ‘Hayat bir karış’ ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a ‘Bekle beni sana söz geleceğim’ dedim sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen."

69 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamada bulundu.

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STENT TAKILDI

Öncel, "Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim" ifadelerini kullandı.

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