Ünlü yapımcı Erol Köse'nin son sözleri ortaya çıktı: 'Beklesin geliyorum'

Ünlü yapımcı Erol Köse Sarıyer Maslak’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Köse'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ünlü yapımcının söylediği son sözler gündem oldu. İşte detaylar...

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin son sözleri ortaya çıktı: 'Beklesin geliyorum'
Cansu Çamcı

Türk yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Müzik kariyerine Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıllık grup deneyiminin ardından Deniz Arcak'ın albüm teklifiyle yapımcılığa adım atmıştı. Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü yapımcı Erol Köse nin son sözleri ortaya çıktı: Beklesin geliyorum 1

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgiye göre; Köse'nin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

SON SÖZLERİ GÜNDEM OLDU: 'BEKLESİN GELİYORUM'

Erol Köse'nin söylediği son sözler gündem oldu. Köse'nin yardımcısı resepsiyona gelerek, Köse ile görüşmek istediği, Köse'nin de yardımcısı için "Beklesin, ben geliyorum" dediği ve bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erol Köse'nin arkadaşı olan spiker İlker Koç da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü yapımcı Erol Köse nin son sözleri ortaya çıktı: Beklesin geliyorum 2

"OLANLARA İNANMAK İSTEMİYORUM"

İlker Koç, "Sağlıklı bir bilgi verebilmek için kesin kaynaklara ulaşmak lazım. Biz de savcılık kararını ve ne olduğunu bekliyoruz. Çok moralimiz bozuk, üzgünüm. Komşuluğumuz vardı, olayı site içerisinde duydum. Hemen geldim, olanlara inanmak istemiyorum. Çünkü biz aynı masada 3 yıl iş arkadaşlığı yaptık, ilişkimiz çok iyiydi. Abi kardeşliğimiz devam etti Erol abiyle. Şu an gerçekten kelimelerin bittiği yerdeyim" dedi.

Ünlü yapımcı Erol Köse nin son sözleri ortaya çıktı: Beklesin geliyorum 3

"ÇOK MU DERDİN VAR KANKA, SALLA GİTSİN"

61 yaşındaki Köse'nin vefat haberinin ardından sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Köse, sosyal medya paylaşımında takipçilerini şunları söylemiş;

"Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..."

Ünlü yapımcı Erol Köse nin son sözleri ortaya çıktı: Beklesin geliyorum 4

