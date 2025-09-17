MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü yıldız alkol ve uyuşturucuyu bıraktı! Serveti arttı

Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, alkol ve uyuşturucuyu bıraktıktan sonra “gücünü geri kazandığını” söylemişti. Bu karar, sadece hayatına değil, banka hesabına da büyük bir katkı sağladı.

Ünlü yıldız alkol ve uyuşturucuyu bıraktı! Serveti arttı

Cara Delevingne servetine servet kattı. Daily Mail’de yer alan habere göre 33 yaşındaki yıldızın şirketi Cara & Co Ltd, geçtiğimiz yıl servetini yaklaşık 3 milyon sterlin artırarak 44 milyon sterline ulaştırdı.

Şirketin mali tabloları, bu yükselişin borsadaki akıllı yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Yatırımlar 19,4 milyon sterlinden 22,3 milyon sterline yükselirken, Delevingne’in ayrıca 850 bin sterlin değerinde sanat eseri koleksiyonu olduğu da belirtildi.

Ünlü yıldız alkol ve uyuşturucuyu bıraktı! Serveti arttı 1

Şirketin raporlarında 2024 yılında elde edilen 44 milyon sterlinlik kazanca, Cara’nın kendisine ödediği temettülerin dahil olmadığı vurgulandı. Ancak ödemenin miktarı gizli tutuldu.

Ünlü yıldız alkol ve uyuşturucuyu bıraktı! Serveti arttı 2

AYIK KALMAK İÇİN DESTEK ALDI

Bir dönem tam zamanlı modelliğe ara veren Delevingne, son yıllarda seçici projelerle kariyerine devam ediyor. Öte yandan Cara, kısa süre önce yeniden canlandırılan Topshop markasıyla kapsül koleksiyon hazırlığına başladı. Koleksiyonun önümüzdeki yıl mağazalarda olması bekleniyor.

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra, Delevingne’in ayıklığı da hayatına yön veriyor. Van Nuys Havalimanı’nda yorgun ve dağınık görüntülendikten sonra 12 adımlık programa katılan ünlü isim, verdiği bir röportajda “Eğer ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Yeter ki dürüst olun ve iletişim kurun” sözleriyle ayıklık sürecini anlatmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'e rakip olacaktı! Daha başlamadan değiştirildiUzak Şehir'e rakip olacaktı! Daha başlamadan değiştirildi
Düğündeki altınları anlattı! "500 gram, 1 kilo altın ayrılır..." Düğündeki altınları anlattı! "500 gram, 1 kilo altın ayrılır..."

Anahtar Kelimeler:
Cara Delevingne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.