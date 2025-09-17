Ünlü yıldız alkol ve uyuşturucuyu bıraktı! Serveti arttı

Cara Delevingne servetine servet kattı. Daily Mail’de yer alan habere göre 33 yaşındaki yıldızın şirketi Cara & Co Ltd, geçtiğimiz yıl servetini yaklaşık 3 milyon sterlin artırarak 44 milyon sterline ulaştırdı.

Şirketin mali tabloları, bu yükselişin borsadaki akıllı yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Yatırımlar 19,4 milyon sterlinden 22,3 milyon sterline yükselirken, Delevingne’in ayrıca 850 bin sterlin değerinde sanat eseri koleksiyonu olduğu da belirtildi.

Şirketin raporlarında 2024 yılında elde edilen 44 milyon sterlinlik kazanca, Cara’nın kendisine ödediği temettülerin dahil olmadığı vurgulandı. Ancak ödemenin miktarı gizli tutuldu.

AYIK KALMAK İÇİN DESTEK ALDI

Bir dönem tam zamanlı modelliğe ara veren Delevingne, son yıllarda seçici projelerle kariyerine devam ediyor. Öte yandan Cara, kısa süre önce yeniden canlandırılan Topshop markasıyla kapsül koleksiyon hazırlığına başladı. Koleksiyonun önümüzdeki yıl mağazalarda olması bekleniyor.

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra, Delevingne’in ayıklığı da hayatına yön veriyor. Van Nuys Havalimanı’nda yorgun ve dağınık görüntülendikten sonra 12 adımlık programa katılan ünlü isim, verdiği bir röportajda “Eğer ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Yeter ki dürüst olun ve iletişim kurun” sözleriyle ayıklık sürecini anlatmıştı.