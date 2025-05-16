Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'e veda! Gözyaşları sel oldu

"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ali Özgentürk için İstanbul Atlas Sineması’nda anma töreni düzenlendi. Törende ünlü senaristin kızı Simay Özgentürk babasının tabutunun üzerine karanfiller koyarken gözyaşlarını tutamadı.

'GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM'

Nur Sürer anma töreninde Ali Özgentürk'e veda konuşması yaptı. Sürer; “Yeşilçam'da cenazelerde tutkun bir kardeşlik vardır her zaman. Gerçekten çok üzgünüm çok şaşırdım ölümünü duyunca. Toplumsal sinema kapısını kapattı” dedi.

Menderes Samancılar yakın dostu Ali Özgentürk’ü son yolculuğuna uğurlamak üzere Beyoğlu Atlas Sineması’nda şunları söyledi:

'İYİ İNSANDI'

"Kim olursan ol yaşlanınca hayat seni yalnızlaştırıyor. Yaşlılık biraz daha insanı kırılgan yapıyor. Yoksa Ali ağabeyimiz ölünceye kadar herkes tarafından sevgi saygı gördü. Yeri doldurulmayacak önemli yönetmenlerimizden, iyi insandı. Güzel filmler yaptı, iyi yaşadı yan doğru dürüst yaşadı, kendi bir doğrusu vardı"

'BÜYÜK YAŞADI ÇOK İZLER BIRAKTI'

Halil Ergün yakın arkadaşı Ali Özgentürk için "Nasıl anlatabilirim ki... İz bıraktı, büyük yaşadı çok izler bıraktı ama yapacakları vardı sürekli anlatıyordu. Hayat ona izin vermedi. Çok sarsıldım ben tiyatro zamanından arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.