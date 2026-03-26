Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen; Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı; Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ev hapsi kararı, Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren hakkında ise tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında savcılık 5 şüpheli için tutuklama, 6 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı talep etti. Koray Şerenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Gözde Aksoy, Didem Soydan hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol istendi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre mahkeme kararını verdi. Buna göre; Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

4 İSİM TUTUKLANDI

Ayrıca; Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren'in tutuklanmasına, şüpheli Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında yurtdışı ve ev hapsi şekilde adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Orhan Pamuk'un 9 dairesinin bulunduğu Taray Apartmanı davasında karar çıktı! YıkılacakOrhan Pamuk'un 9 dairesinin bulunduğu Taray Apartmanı davasında karar çıktı! Yıkılacak
Tehdit mesajları yağdı! 'Taşla kafamızı ezeceklermiş'Tehdit mesajları yağdı! 'Taşla kafamızı ezeceklermiş'

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu operasyonlardaki amaç ne anlamıyorum
anlamıyormusun ?!!!! o zaman sende bir sorun var ....
Aylardır operasyon yapılıyor, birtane yakalanan satıcı ve uyuşturucu baronu yok, ilginç
Yav ülkenin yarısı içiyor zaten parası olan iyisini olmayan kötüsünü,,Bütün ülkeye test yapsanız yüzde 50 sinde çıkar,,Bırakın bu show işlerini artık eskisi kadar ülkenin gündemini sarsmıyor
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Mart 2026

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Mart 2026

Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

