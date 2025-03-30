Usta oyuncu Cihat Tamer protesto eden öğrencilere seslendi! Sosyal medya onu konuştu... "Cem Yılmaz örnek al"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden öğrenci protestolarında çok sayıda gözaltı var. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ gibi üniversitelerde öğrenciler protestolarla tepkilerini göstermek isterken gözaltına alınarak gündeme oturdu.

Usta oyuncu Cihat Tamer ise gözaltına alınan öğrencilere desteğini paylaşarak sosyal medyada çok konuşuldu.

Cihat Tamer 1980 darbesinden hemen sonra Devekuşu Kabare'de "Yasaklar" isimli bir oyun oynadıklarını söyledi ve bunun bugün mümkün olup olmadığını sordu.

"YASAK OLSUN BASKI, İŞKENCE..."

Cihat Tamer ayrıca "Bu işin sadece İmamoğlu olmadığını kanıtladınız. Hepinizi alınlarından öpüyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda insan beyni pırıl pırıl, üretken. Toplumun kuralları, yasakları bir yanda… Bir yanda sanat denen yüce olgu dururken, karanlık düşüncenin zincirleri bir yanda ve yasaklar yasaklar… Dinsel, cinsel, politik… İnsan denen garibi çevreleyen yasaklar… Buldu ya yasak denen silahı adına insan denen yaratıklar… Oysa yaşamak nefes almak, yemek yemek, içmek değil sadece…İnsan gibi özgürce… Kaba kuvvete yasak olsun kabul. Yasak olsun baskı, işkence… Ama niye yasak doğruluk? Bilime, sanata yasak niye?"

Usta oyuncu Cihat Tamer'in bu videosu X'te defalarca paylaşıldı ve Cem Yılmaz'ın sözlerine de göndermede bulunarak "Örnek al sanatçı nasıl olur", "Helal olsun çok duygulandım", "Cem Yılmaz görüyor musun?", "Tüylerim diken diken oldu" yorumları yapıldı.