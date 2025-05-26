Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer kaza geçirdi! Aracı hurdaya döndü... Şerif Sezer sağlık durumu

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle ekranda olan usta oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi.

Karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Sezer’in içinde bulunduğu araçla çarpıştığı öğrenildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Servis ekipleri ile trafik ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolu, Milas istikameti trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolun açılmasını sağladı.

ŞERİF SEZER İYİ Mİ?

Hurda haline gelen otomobilden çıkan Şerif Sezer’in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Şerif Sezer’in çağrılan bir arkadaşı tarafından Bodrum’a yoluna devam ettiği öğrenildi.