Usta sanatçı Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı: Entübe edildi

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği bir kaza sonucu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu merak edilen Edip Akbayram iyi mi?

ENTÜBE EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; 74 yaşındaki Akbayram, hastanede yapılan ilk müdahaleler sonrası yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Usta isim bir süredir zatürre tedavisi de görüyordu.

EDİP AKBAYRAM'A NE OLDU?

Edip Akbayram, alınan bilgiye göre gece saatlerinde yataktan düştü ve yapılan kontrollerde iç kanama tespit edildi. Uzman doktorlar, sanatçıyı yoğun bakımda takip ediyor. Sanatçının sağlık durumu hakkında hastane yetkilileri tarafından henüz başka bir açıklama yapılmadı.

Edip Akbayram'ın sağlık durumu, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Sevenleri, ünlü sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletmek için sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunuyor.