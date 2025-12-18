Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Aleyna Tilki'nin gözaltına alınmasının ardından avukatı Ayşegül Mermer İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgiler sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada " ifadelerini kullandı.