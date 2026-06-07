Teşkilat Hilal öldü mü? Rabia Soytürk için karar verildi

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi “Teşkilat”, 7 Haziran akşamı yayınlanacak sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir ara verecek. Dizinin sezon finalinde yaşananlardan sonra "Teşkilat Hilal öldü mü?" sorusu araştırılmaya başlandı.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZET

Davut’un hain saldırısıyla düğün bir faciaya dönüşür. Ekip elinden geleni yapsa da yaşananlardan geriye iyileşmesi çok güç yaralar kalır. Davut’un artık kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Daha acımasız hareket eden Davut, öleceğini bilse de bu yolda yalnız gitmemekte kararlıdır.

Altay için durum her zamankinden daha zordur. Yaşadığı acılara rağmen mücadeleyi asla bırakmazken ekip de onun yanındadır. Altay canı pahasına Davut’u durdurmaya yemin eder.

RABİA SOYTÜRK AYRILIYOR

Dizinin sezon finalinde dikkat çeken bir ayrılık yaşanıyor. Başarılı oyuncu Rabia Soytürk diziye veda etti.