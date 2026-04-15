Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ünlülere yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Önceki günlerde gözaltına alınan ve uyuşturucu testi uygulanan ünlü isimlerden bazılarının uyuşturucu testi pozitif çıktı. Burak Deniz, Enes Güler, Serra Pirinç'ten alınan örnekte esrar ve kokain, Utku Ünsal'da esrar Simge Sağın'da ilaç etken maddesi tespit edildi.

Mustafa Fidan

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Önceki günlerde soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınarak ifadesine başvurulmuştu. Ünlülere ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılmıştı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

ÜNLÜ İSİMLERİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi 9 Nisan sabah saatlerinde Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu, Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Burak Deniz

5 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Sabah.com.tr'de yer alan bilgilere göre Adli Tıp Kurumu'nda test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise savcılık ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Serra Pirinç

İŞTE TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜ İSİMLER

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde bazı test sonuçları da netleşti. Yapılan incelemelerde oyuncu Burak Deniz, oyuncu Serra Pirinç ve Enes Güler'den alınan örneklerde esrar ve kokain, şarkıcı Utku Ünsal'da da esrar, şarkıcı Simge Sağın'da ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

15 Nisan 2026
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Zalime engel olmazsan...''Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Zalime engel olmazsan...''
Peş peşe iddialı pozlar! Beğeni yağdıPeş peşe iddialı pozlar! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Simge Sağın uyuşturucu uyuşturucu operasyonu serra pirinç kimdir
En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

