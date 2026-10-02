Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara vermişti. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Dizinin yeni sezonu başlamadan gelen fragmanlar ise seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

**TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

"Artık kimseyi kurtaramayacaksın!"



Koçari toplanın! Biz bitti demeden bitmez... 💥



Taşacak Bu Deniz 32. Bölüm 2. Fragman yayında.



Taşacak Bu Deniz 2. sezonuyla cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında.@trt1 pic.twitter.com/McIf9CpOCM — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) September 29, 2026

YENİ SEZONUN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

“Taşacak Bu Deniz”, yeni sezonuna geçtiğimiz sezonun nefes kesen finalinin kaldığı yerden başlıyor.

Timur Volkov’un kurduğu ölümcül oyun Adil’i hayatının en korkunç seçimiyle karşı karşıya bırakmış; Esme, Eleni ve Fadime hızla üzerlerine gelen tırların önünde kalırken, Furtuna ailesi Karadeniz’in ortasında ölümle burun buruna gelmişti.

Yeni sezonun ilk bölümünde Adil’in ailesini kurtarmak için göze aldığı, Timur’la arasındaki savaşı geri dönüşü olmayan bir noktaya taşır. Yayladan sürüleri, adamları ve dinamitleriyle inen kaynanasının gelişiyle Esme zırhını yeniden kuşanmak zorunda kalırken, birbirinden bağımsız görünen düşmanların arkasında aynı aklın izleri belirmeye başlar.

Hapishane duvarlarının ardındaki Şerif Furtuna, kurduğu büyük oyunun taşlarını birer birer sürerken, Adil’in karşısındaki düşman cephesi giderek büyümektedir.