MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı izle aramaları hız kazandı! Dizinin takipçileri "Yeni bölümde neler olacak?" sorusuna yanıt ararken, fragman da heyecanlandırdı. İşte Uzak Şehir son bölüm özeti ve yeni fragman detayları...

Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, her hafta izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hikayenin dozunun iyice arttığı son bölümlerin ardından, sadık izleyici kitlesi arama motorlarında tek bir sorunun yanıtını arıyor: Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı yapımda yeni fragman merak edildi. Dizinin son bölümü sonrası yeni fragman hemen yayınlandı.

Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1

Uzak Şehir 46. bölüm fragmanında “Ben her şeyimi kaybederim ama seni kaybedemem!" sözü öne çıktı.

UZAK ŞEHİR 45. BÖLÜMDE NE OLDU?

Alya ile Cihan’ın yolları resmiyette ayrılırken aralarındaki bağ kopmadığı gibi aksine daha tutkulu bir hâl alır. Bu durumu kabullenemeyen Boran için ise artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya’yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir. Öte yandan Zerrin, yaşadığı büyük kaybın ardından Demir’le arasındaki bağı koparmak için geri dönüşü olmayan bir adım atar. Zerrin artık özgürlüğüne doğru yürüdüğünü sanırken Demir’den gelen haberle dünyası bir kere daha yerinden oynar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Yıllarca kaşlarımla dalga geçtiniz" diyerek paylaştı"Yıllarca kaşlarımla dalga geçtiniz" diyerek paylaştı
İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktıİran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.