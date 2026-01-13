Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, her hafta izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hikayenin dozunun iyice arttığı son bölümlerin ardından, sadık izleyici kitlesi arama motorlarında tek bir sorunun yanıtını arıyor: Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı yapımda yeni fragman merak edildi. Dizinin son bölümü sonrası yeni fragman hemen yayınlandı.

Uzak Şehir 46. bölüm fragmanında “Ben her şeyimi kaybederim ama seni kaybedemem!" sözü öne çıktı.

UZAK ŞEHİR 45. BÖLÜMDE NE OLDU?

Alya ile Cihan’ın yolları resmiyette ayrılırken aralarındaki bağ kopmadığı gibi aksine daha tutkulu bir hâl alır. Bu durumu kabullenemeyen Boran için ise artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya’yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir. Öte yandan Zerrin, yaşadığı büyük kaybın ardından Demir’le arasındaki bağı koparmak için geri dönüşü olmayan bir adım atar. Zerrin artık özgürlüğüne doğru yürüdüğünü sanırken Demir’den gelen haberle dünyası bir kere daha yerinden oynar.