Uzak Şehir 68. bölümde Alya’dan Cihan’a nikah şoku!

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer gibi isimlerin dikkat çektiği Uzak Şehir yeni bölüm heyecanla bekleniyor.

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’de bu akşamki bölümünde yoğun duygular yaşanacak. Uzak Şehir 68. bölüm 3. tanıtımda Alya ve Cihan, Deniz’in okul kapısında karşılaşıyor.

Deniz’i okuldan erken alan Alya, bunun sebebini soran Cihan’a ‘Nikah dairesi kapanmadan yetişmem lazım, nikahım var.’ cümlesiyle büyük bir darbe vuruyor.



Yeni bölüme saatler kala yayınlanan tanıtımda Alya'nın sözleri karşısında Cihan'ın bakışları fanları üzdü. Yeni sezonda bir türlü kavuşamayan çiftten Cihan'a dair "Yazık bakışlara bak", "Adam mahvoldu", "Nikahım var demek yerine al eline bıçak kalbine doğru sapla" yorumları yapıldı.