Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un mirasçıları ile yapım şirketi Burç Film arasında telif hakkı anlaşmazlığı gündeme geldi. Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, babasının hayattayken icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığı filmler için yaptığı hak devrinin yalnızca sinema gösterimlerini kapsadığını savundu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Münir Özkul'un dijital platformlar, internet ve televizyon yayınları için herhangi bir farklı sözleşme yapmadığı ve bu alanlarda kullanım izni vermediği belirtildi.

Burç Film'in, Özkul'a ait çok sayıda eseri mirasçılardan izin almadan dijital platformlara ve televizyon kanallarına sattığını, bu yolla gelir elde ettiğini öne süren Güner Özkul Orhon, mirasçıların haklarının göz ardı edildiğini ifade etti.

Dilekçede, geçmiş dönemde yapılan sinema gösterimlerine yönelik hak devrinin dijital yayınları ve televizyon gösterimlerini kapsamadığı, eserlerin sanatçının rızası dışında üçüncü kişilere sunulmasının hak ihlali oluşturduğu savunuldu.

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

"Babamın hakları gasp ediliyor" diyerek hukuki süreç başlatan Güner Özkul Orhon, yapım şirketine manevi tazminat davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi davayı kabul ederken, duruşmanın ilerleyen günlerde görüleceği öğrenildi.