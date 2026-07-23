MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan ayna karşısında poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerin çeken Sümeyye Aydoğan son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Dizisi sezon finalindeyken tatilin keyfini süren Aydoğan'ın peş peşe yayınladığı pozlar kısa sürede beğeni topladı.

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan ayna karşısında poz verdi! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan ünlü isim cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan ayna karşısında poz verdi! Beğeni butonu çöktü 1

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Sümeyye Aydoğan bu defa ayna karşısına geçip poz verdi.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan ayna karşısında poz verdi! Beğeni butonu çöktü 2

YORUM YAĞDI
Aydoğan'a sosyal medyada; 'özledik seni', 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'dünya güzeli', 'özledik' gibi yorumlar yapıldı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan ayna karşısında poz verdi! Beğeni butonu çöktü 3

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?
2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. Aynı yıl içinde "Sadakatsiz" dizisinde Ceren karakterini ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
26 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Görüntüleri gündem oldu 26 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Görüntüleri gündem oldu
Uzun zaman sonra ortaya çıktı!"Acım olgunlaşmadı"Uzun zaman sonra ortaya çıktı!"Acım olgunlaşmadı"

Anahtar Kelimeler:
sümeyye aydoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.