Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan ayna karşısında poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan ünlü isim cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Sümeyye Aydoğan bu defa ayna karşısına geçip poz verdi.

YORUM YAĞDI

Aydoğan'a sosyal medyada; 'özledik seni', 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'dünya güzeli', 'özledik' gibi yorumlar yapıldı.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. Aynı yıl içinde "Sadakatsiz" dizisinde Ceren karakterini ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.