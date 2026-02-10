MAGAZİN

Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell son hali ortaya çıktı! Mahkemede soruları reddetti

Cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell son haliyle gündeme geldi. Sapığın suç ortağı ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlamayı reddetti.

ABD’de Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yürütülen soruşturma yeniden gündemin merkezine oturdu. Pedofili sapığın suç ortağı Ghislaine Maxwell, Kongre’de kapalı oturumda verdiği ifadede neredeyse tüm sorulara “Beşinci Değişiklik” hakkını kullanarak yanıt vermeyi reddetti.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler, Maxwell’in Epstein’la ilişkisine dair sorular karşısındaki sessizliğini gözler önüne serdi.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde sanal olarak ifade veren 64 yaşındaki Maxwell, pazartesi günü bir saatten kısa süren oturumda milletvekillerinin sorularını cevapsız bıraktı.

Komite üyelerinin; Epstein’ın genç kızların örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve istismarı, nüfuzlu isimlerle kurulan ilişkiler ve olası diğer iş birlikçilerin kimler olduğu gibi kritik sorularına Maxwell, “Sorunuzu yanıtlamak isterdim ancak devam eden hukuki sürecim nedeniyle ABD Anayasası’nın Beşinci Değişikliği kapsamında susma hakkımı kullanıyorum.” yanıtını verdi.

20 YIL HAPİS CEZASI

2021 yılında Epstein’a genç kızları temin etmekten suçlu bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, şu anda Texas’ta cezaevinde bulunuyor. Epstein çevresinden hapis cezası alan tek isim olan Maxwell, duruşma sırasında bej renkli cezaevi kıyafeti ve yuvarlak gözlükleriyle kameralara yansıdı.

Öte yandan Maxwell’in avukatının, müvekkilinin ancak Başkan Donald Trump’tan af veya ceza indirimi güvencesi alması halinde konuşabileceğini komiteye ilettiği iddia edildi. Trump’ın ise şu ana kadar Maxwell için herhangi bir af sinyali vermediği belirtildi.

