Uzak Şehir dizisine dahil edileceği söylendi! Oktay Kaynarca'yı sinirlendiren iddia

Hem sosyal medyada hem de reytinglerde büyük başarı elde eden Uzak Şehir dizisi sezon finalinin ardından merak konusu olmaya devam ediyor. Dizide gerek oyuncular gerekse yaşanacaklar konuşulurken farklı bir iddia ile gündeme geldi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir'e Oktay Kaynarca'nın dahil olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beraber rol aldığı Oktay Kaynarca ile buluşmuştu. Birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan iki ünlü isim sevenlerinden beğeni toplamıştı.

EDHO'da Ozan Akbaba ile rol alan Kaynarca hakkındaki bu iddia sevenlerini heyecanlandırdı. Oktay Kaynarca'nın Alya’nın babası olarak dizye 2. sezonda dahil olacağı söylendi.

Ancak bu iddia Oktay Kaynarca'yı kızdırdı. İddianın yalan olduğunu açıklayan oyuncu bu iddiaları paylaşan sosyal medya hesabına tepki gösterdi.

Kaynarca paylaşımında "Bu sayfa insanları yanıltarak olmayan haberlerle kendine göre haberlerle kendine göre bir magazin saçmalığı yönetiyor. İtibar edilmemesi hatta bloklanıp şikayet edilmesi rica olunur" dedi.