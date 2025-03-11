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Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geliyor! Efsane oyuncu kadroya dahil oldu! Dengeleri değiştirecek...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
11.03.2025 21:35
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Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı reyting rekorları kıran Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geliyor. Efsane isim kadroya dahil oldu.

Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geliyor! Efsane oyuncu kadroya dahil oldu! Dengeleri değiştirecek...

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisi yeni sezonda ses getiren projelerden biri olmayı başardı.

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İnci Taneleri'ni tahtından eden dizi, her hafta sahneleri ve karakterleriyle gündem oluyor. Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakteri ise dikkatleri üzerine çekiyor. Cihan ve Alya'nın uyumu ise seyirci tarafından çok sevildi.

ALYA'NIN ANNESİ GELİYOR!

Senaryosu ve karakterleriyle her hafta en çok izlenen dizi olan Uzak Şehir'e efsane bir isim geliyor. Diziye Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi dahil oluyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fikriye karakterine güçlü oyunculuğuyla tanınan Nursel Köse hayat verecek. Fikriye dizideki dengeleri alt üst edecek.

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Uzak Şehir
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