Uzak Şehir'e 'De Mardin' şarkısıyla damga vurdu! Gizemli sesin sahibi bakın kim çıktı! Annesi de babası çok ünlü...

Başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un paylaştığı Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen diziye 'De Mardin' şarkısı da damga vurdu. Dizinin önemli sahnelerinde çalan bu şarkıyı kimin seslendirdiği de merak edildi. Gizemli sesin sahibi ortaya çıktı.

GİZEMLİ SESİN SAHİBİ...

Uzak Şehir’in sözleri Sezen Aksu imzası taşıyan ve milyonların kalbine dokunan ‘De Mardin’ şarkısını seslendiren ismin; Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Aşkın Nur Yengi ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları olan Nazlı Bilginer Yengi olduğu öğrenildi.

‘Çiçeğin şarkısı’ anlamına gelen Fiore Canto takma ismiyle çıkış yapan Nazlı Bilginer Yengi; sosyal medya platformlarında ‘De Mardin’ yorumuyla yüzbinlerce beğeni aldı. Genç sanatçı; müziğe olan tutkusu ve geleceğe dair planlarıyla heyecan yarattı.

Nazlı Bilginer Yengi, TED İstanbul Koleji'nde 11. sınıfı tamamladıktan sonra, 12. sınıf eğitimini Londra’da, Guildhouse School Cats London’da aldı.

Şimdi ise sınavlarını başarıyla geçtiği Ravensbourne Üniversitesi’nde Ses Mühendisliği ve Aranjörlük eğitimi alarak müzik dünyasında sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor.

"Bir müzik insanı olarak yetişip şarkı söylemeye devam edeceğim" diyen Nazlı Bilginer Yengi, adını şimdiden unutulmaz sesler arasına yazdırmaya aday gibi görünüyor.