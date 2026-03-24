Uzak Şehir'e Meryem geldi! Ceren Moray X'te gündemde

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde heyecanın dozu arttı. Uzak Şehir 54. bölümde diziye Meryem karakteri de dahil oldu.

Ozan Akbaba’nın canlandırdığı Cihan Albora’nın eski aşkı Meryem’in ortaya çıkması seyirciyi heyecanlandırdı.

Meryem karakterine Ceren Moray hayat veriyor. Uzak Şehir 54. bölümde Ceren Moray'ı gören seyirciler yorumları X'te paylaştı.

X'te Ceren Moray'a dair "Çok yakışmış diziye", "Rol onun için yazılmış gibi", "Bir an Avlu izliyorum sandım", "Of çok güzel oldu Ceren" yorumları yapıldı.

Öte yandan seyirciler senaryoya dair de eleştirel yorumlarda bulundu. Kimi eski bölümler kadar keyif almadıklarını söylerken seyirci Meryem'in de senaryoya dahil olmasıyla daha fazla kaos yaşandığını ifade etti.

UZAK ŞEHİR 54. BÖLÜM ÖZETİ

Boran’ın Alya’yı mecbur bıraktığı anlaşmayı öğrenen Cihan adeta infial eder. Alya ile Cihan Deniz’in kaderine başkasının yön vermesine izin vermemeye kararlı olan Cihan, bu düzeni kökünden sarsmaya ant içer. Boran ise Alya ve Cihan üzerindeki baskısını giderek artırır. Ecmel’in gücünü arkasına alarak Cihan’a karşı açık bir cephe kurarken, Alya da Cihan’dan uzak durmak zorunda kalır. Cihan, Alya’nın aldığı bu kararı kabullenmemek için her yolu dener; ona olan aşkından vazgeçmeyeceğini ise geri dönüşü olmayan bir kararlılıkla dile getirir.