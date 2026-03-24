MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'e Meryem geldi! Ceren Moray X'te gündemde

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir 54. bölüm sonunda Meryem göründü. Ceren Moray'ın hayat verdiği Meryem karakteri heyecan yarattı. Seyirci de Ceren Moray'a dair yorumlarını X'te paylaştı.

Uzak Şehir'e Meryem geldi! Ceren Moray X'te gündemde

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde heyecanın dozu arttı. Uzak Şehir 54. bölümde diziye Meryem karakteri de dahil oldu.

Ozan Akbaba’nın canlandırdığı Cihan Albora’nın eski aşkı Meryem’in ortaya çıkması seyirciyi heyecanlandırdı.

Meryem karakterine Ceren Moray hayat veriyor. Uzak Şehir 54. bölümde Ceren Moray'ı gören seyirciler yorumları X'te paylaştı.

X'te Ceren Moray'a dair "Çok yakışmış diziye", "Rol onun için yazılmış gibi", "Bir an Avlu izliyorum sandım", "Of çok güzel oldu Ceren" yorumları yapıldı.

Öte yandan seyirciler senaryoya dair de eleştirel yorumlarda bulundu. Kimi eski bölümler kadar keyif almadıklarını söylerken seyirci Meryem'in de senaryoya dahil olmasıyla daha fazla kaos yaşandığını ifade etti.

UZAK ŞEHİR 54. BÖLÜM ÖZETİ

Boran’ın Alya’yı mecbur bıraktığı anlaşmayı öğrenen Cihan adeta infial eder. Alya ile Cihan Deniz’in kaderine başkasının yön vermesine izin vermemeye kararlı olan Cihan, bu düzeni kökünden sarsmaya ant içer. Boran ise Alya ve Cihan üzerindeki baskısını giderek artırır. Ecmel’in gücünü arkasına alarak Cihan’a karşı açık bir cephe kurarken, Alya da Cihan’dan uzak durmak zorunda kalır. Cihan, Alya’nın aldığı bu kararı kabullenmemek için her yolu dener; ona olan aşkından vazgeçmeyeceğini ise geri dönüşü olmayan bir kararlılıkla dile getirir.

Anahtar Kelimeler:
Ceren Moray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.