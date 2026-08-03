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Uzak Şehir'e taze kan: Mustafa Avkıran kadroda

Sezon finalinde peş peşe ayrılıkların yaşandığı Uzak Şehir'e yeni oyuncular dahil oluyor. Son olarak yeni sezon kadrosuna Mustafa Avkıran katıldı.

Uzak Şehir'e taze kan: Mustafa Avkıran kadroda

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezona hazırlanıyor. Ağustos ayında yeniden sete çıkmaya hazırlanan Uzak Şehir'e yeni oyuncular katılıyor.

Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Ceren Moray ayrılığı sonrası diziye Onur Özaydın katılmıştı.

İki yıl boyunca pazartesi akşamlarına damgasını vuran diziye dikkat çeken bir isim daha katıldı.

Uzak Şehir e taze kan: Mustafa Avkıran kadroda 1

“KARTAL” ROLÜNE HAYAT VERECEK

“Yaprak Dökümü”, “Kuzey Güney”, “Çukur”, “Yeni Gelin” gibi birçok unutulmaz dizide rol alan Mustafa Avkıran “Uzak Şehir”le el sıkıştı. Avkıran, Mardin’de çekilen dizide “Kartal” adlı sürpriz bir role hayat verecek.

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Mustafa Avkıran
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