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Uzak Şehir'e yeni bir isim daha! Tüm dengeler değişecek

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e yeni bir oyuncu daha katılıyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı diziye genç oyuncu Çağla Şimşek dahil oldu. Şimşek dizide dengeleri değiştirecek bir karaktere hayat verecek.

Uzak Şehir'e yeni bir isim daha! Tüm dengeler değişecek
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamları ekrana gelse de yankıları tüm hafta devam ediyor. Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan diziye yeni bir isim daha katılıyor.

UZAK ŞEHİR 3

Gülizar Irmak’ın yazdığı, Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa Taşbaşı’nın yönettiği diziye güzel ve yetenekli bir yıldız dahil oldu.

KAYA ZERRİN

YENİ BİR İSİM KATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç oyuncu Çağla Şimşek diziye “İpek” rolüyle geliyor. İpek’in Zerrin’le (Dilin Döğer) büyük aşk yaşayan Kaya (Atakan Özkaya) için geleceği öğrenildi.

çağla

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi 2 Haziran'da sezon finali yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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