Uzak Şehir'e yeni bir isim daha! Tüm dengeler değişecek

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamları ekrana gelse de yankıları tüm hafta devam ediyor. Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan diziye yeni bir isim daha katılıyor.

Gülizar Irmak’ın yazdığı, Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa Taşbaşı’nın yönettiği diziye güzel ve yetenekli bir yıldız dahil oldu.

YENİ BİR İSİM KATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç oyuncu Çağla Şimşek diziye “İpek” rolüyle geliyor. İpek’in Zerrin’le (Dilin Döğer) büyük aşk yaşayan Kaya (Atakan Özkaya) için geleceği öğrenildi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi 2 Haziran'da sezon finali yapacak.