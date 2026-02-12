MAGAZİN

Yakalama kararı çıkartılmıştı! Fenomen Enes Batur gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve dijital içerik üreten ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı verilen Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul merkezli 4 ilde 22 şüpheli hakkında 31 Ocak Cumartesi günü düzenlenen operasyonda aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmasının ardından şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FENOMEN ENES BATUR GÖZALTINDA

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Enes Batur
