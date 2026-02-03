MAGAZİN

Uzak Şehir fragmanı yayınlandı! Seyirci isyan etti

Uzak Şehir 48. bölüm dün akşam ekrana geldi ve yaşananlar seyirciyi ikiye böldü. Uzak Şehir bittikten sonra yeni bölüm fragmanı da yayınlandı ama seyirci bu fragmandan çok da memnun olmadı. İşte Uzak Şehir fragmanı ve yorumlar...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, her pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. 2 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan bölüm yine sosyal medya X'te adından söz ettirdi. Uzak Şehir fragmanı da gündeme geldi.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alya, Sadakat’in kurduğu ince planın gölgesinde, oğluyla birlikte sessiz bir yolculuğa hazırlanır. Bu adımı atarken Cihan’ın sezgilerinden saklanmak isterken ona bu desteği en güvendiği isimlerden biri verir. Alya her şeyi geride bırakmaya kararlı görünürken, devam eden dava cephesinde beklenmedik bir hareketlilik yaşanır. Cihan’ın onu korumak için kurduğu plan adım adım işlerken, Alya bu çabanın varlığından habersizdir. Gerçek ortaya çıktığında Cihan vakit kaybetmez; ancak ona ulaşmaya çalışırken hesaba katmadığı bir karanlık, yollarını keser. Alya’nın attığı her adım, geçmişten gelen bir gölgenin biraz daha yaklaşmasına neden olur.

Öte yandan Zerrin’in ruh hâlindeki değişim, Fidan’ı endişelendirmeye başlar. Söylenenler ile saklananlar arasındaki çatlak büyürken, gerçeğin peşine düşen Fidan kendini bir anda iki düşman ailenin tam ortasında bulur.

UZAK ŞEHİR FRAGMANI İZLE

Görüntüleri Alya'nın sildiğini öğrenen Cihan deliye döner, Boran'ın Alya'ya daha da yaklaşmasından korkmaktadır. Alya'yı gözünden dahi sakınan Cihan'ın korktuğu başına gelir...

Uzak Şehir 49. bölüm fragmanı seyirciyi pek de memnun etmedi. Seyirciler "Sürekli aynı fragman gibi geliyor", "Döndük dolaştık aynı yere geldik", "Senaryo tat kaçırmaya başladı", "Senarist, diziyi Aşkı Memnu'ya çevirdi" yorumlarında bulundu.

Uzak Şehir
