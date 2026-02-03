Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in son pozları olay oldu! Kimse tanıyamadı

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir birkaç gün sonra da 'En iyi kadın oyuncu' ödülünün sahibi olmuştu.

SON POZLARI OLAY OLDU

Ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Peş peşe pozlar veren Özdemir'e yapılan makyaj ünlü ismi bir hayli değiştirdi.

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'sana ne olmuş', 'tanıyamadım', 'başkası gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.