Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in son pozları olay oldu! Kimse tanıyamadı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’da “Nisan” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Özdemir'in pozları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir birkaç gün sonra da 'En iyi kadın oyuncu' ödülünün sahibi olmuştu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in son pozları olay oldu! Kimse tanıyamadı 1

SON POZLARI OLAY OLDU

Ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Peş peşe pozlar veren Özdemir'e yapılan makyaj ünlü ismi bir hayli değiştirdi.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in son pozları olay oldu! Kimse tanıyamadı 2

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'sana ne olmuş', 'tanıyamadım', 'başkası gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in son pozları olay oldu! Kimse tanıyamadı 3

Demet Özdemir
