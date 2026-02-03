MAGAZİN

Yeni belgelerden sonra Epstein adası yeniden gündeme geldi! Her detayı mide bulandırdı

Dünya, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı 3 milyonu aşkın belgeyi konuşurken, dosyalarda ismi geçen isimler herkesi şaşırtıyor. Dünyanın konuştuğu ve içinde akılamaz istismar ve fuhuş ağı kurulan pedofili Epstein'in kabus adasına ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Fotoğraflarda yer alan dişçi koltuğu, yatak odası, banyo ve bazı materyaller dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

ABD'deki Jeffrey Epstein’in çocukları sistematik biçimde istismar ettiği, bunu uluslararası bir ağ içinde sürdürdüğü ve bu ağın siyaset, sermaye ve hukukla temas hâlinde olduğu iddiaları uzun zamandır gündemdeydi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın altı haftalık gecikmenin ardından ve sansürlü şekilde kamuoyuna sunduğu, pedofili suçlamalarıyla bilinen Jeffrey Epstein’e ait 3 milyonu aşkın belge ile binlerce video ve 100 binden fazla fotoğraf, gündemi adeta sarstı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Epstein'e ait olduğu belirtilen adaya ilişkin görselleri ve videoları paylaştılar.

Paylaşılan görsellerde, adadaki çeşitli ortamlara ilişkin detaylar dikkatlerden kaçmadı.

DİŞÇİ KOLTUĞU, KARA TAHTA VE MASKELER

Görsellerden birinde diş kliniklerinde bulunan muayene sandalyesi yer alırken, başka bir görselde, bir telefon üzerindeki "NY Office, Rich Office, Mike Cell, Patrick Cell" gibi çeşitli etiketler gösteriliyor.

Görsellerin haricinde bazı videoların da yer aldığı paylaşımda, bir yatak odasına ve banyoya ait kesitlere yer veriliyor.

Başka bir odada ise üzerinde “gerçek”, “aldatma”, “güç” gibi kelimelerin yazıldığı bir kara tahta görülüyor. Bazı ifadeler ise sansürlenmiş durumda.

