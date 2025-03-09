Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal en çok parayı beslenmesini harcıyormuş! "Ağzıma sokmam" dedi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını peş peşe kıran sevilen dizi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.

Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal son olarak “Yankı: Görünmez El” dizisinde de yer aldı. Günaydın TV’de ‘Yasemİnce İtiraflar’ programına konuk olan Sinem Ünsal hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"Temizliğe çok önem veririm tahammül edemem kirli bir şeye" diyen oyuncu temizlik takıntısı olduğunu söyledi.

"KOKUSUNDA DA HOŞLANMIYORUM"

Çocukluğundan beri et yemediğini de söyleyen Sinem Ünsal "Et yemiyorum tadını bile hatırlamıyorum kokusundan da hoşlanmıyorum" diyerek en çok parayı da beslenmeye harcadığını şöyle anlattı:



"Beslenmeme çok para harcıyorum ben çok özel bir beslenme biçimim var çünkü bir

takım rahatsızlıklar olduğu için ama benim çok alıştığım beslenme düzeni ve ben çok önem veriyorum hiç de üşenmeden her yerden en uygun olanı bulmaya çalışırım. En çok vaktimi ve naktimi beslenmeme harcıyorum."