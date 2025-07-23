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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablasını görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu! O da oyuncuymuş...

Kanal D'de yayınlanan ve Ozan Akbaba ile başrolü paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisiyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, bu kez ablasıyla gündeme geldi. Güzel oyuncunun, kendisi gibi dikkat çeken ablası da ünlü çıktı. İki kardeş arasındaki benzerlik ise görenleri hayrete düşürdü.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablasını görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu! O da oyuncuymuş...
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de 'Alya Albora' karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, bu kez ablası Gizem Ünsal ile gündeme geldi.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın ablasını görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu! O da oyuncuymuş... 1

Sinem Ünsal ablası Gizem Ünsal’ın doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ünsal paylaşımında; 'Evimizin ilk bebeği, iyi ki doğdun. Cesaretin, neşe, eğlencen sürpriz mucizelere sebep olsun. Seni çok seviyorum aplammm.' ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın ablasını görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu! O da oyuncuymuş... 2

Sinem Ünsal ile ablası Gizem arasındaki benzerlik herkesi şaşırttı. Görenlerin 'ikizi gibi' yorumunu yaptığı ablası da oyuncu çıktı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın ablasını görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu! O da oyuncuymuş... 3

Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal'ın 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde “Kraliçe Maria” karakterine hayat verdiği öğrenildi.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın ablasını görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu! O da oyuncuymuş... 4

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal ve Gizem Ünsal'ı görenler 'İkizi gibi', 'Nasıl bu kadar benziyorlar', 'Tıpa tıp diğerinin aynısı' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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