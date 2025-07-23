Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablasını görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu! O da oyuncuymuş...

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de 'Alya Albora' karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, bu kez ablası Gizem Ünsal ile gündeme geldi.

Sinem Ünsal ablası Gizem Ünsal’ın doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ünsal paylaşımında; 'Evimizin ilk bebeği, iyi ki doğdun. Cesaretin, neşe, eğlencen sürpriz mucizelere sebep olsun. Seni çok seviyorum aplammm.' ifadelerini kullandı.

Sinem Ünsal ile ablası Gizem arasındaki benzerlik herkesi şaşırttı. Görenlerin 'ikizi gibi' yorumunu yaptığı ablası da oyuncu çıktı.

Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal'ın 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde “Kraliçe Maria” karakterine hayat verdiği öğrenildi.

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal ve Gizem Ünsal'ı görenler 'İkizi gibi', 'Nasıl bu kadar benziyorlar', 'Tıpa tıp diğerinin aynısı' gibi yorumlar yaptılar.