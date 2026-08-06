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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı. Ünsal, yeni sezon öncesi bol bol enerji depoladı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmek için tatile kaçtı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı 1

Sinem Ünsal kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı 2

Yeni sezon öncesi bol bol enerji depolayan ünlü isim yeni tatil kareleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı 3

BEĞENİ YAĞDI
Barselona'dan peş peşe pozlar paylaşan ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı 4

Sinem Ünsal için sosyal medyada; 'özledik seni', 'dön artık', 'seni görmek için sabırsızlanıyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı 5

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı 6

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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