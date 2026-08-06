Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal tatile doydu! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmek için tatile kaçtı.

Sinem Ünsal kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi.

Yeni sezon öncesi bol bol enerji depolayan ünlü isim yeni tatil kareleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Barselona'dan peş peşe pozlar paylaşan ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sinem Ünsal için sosyal medyada; 'özledik seni', 'dön artık', 'seni görmek için sabırsızlanıyoruz' gibi yorumlar yapıldı.