MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü isim peş peşe paylaştığı karelerle gündem oldu.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı.

Sevgilisi ile sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Sinem Ünsal'in sarı elbisesi ile verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 1

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal'a sosyal medyada; 'Mükemmelsin', 'Zarif bir kuğu misali harika', 'Ne kadar güzel ve nazik', 'Çok güzelsin', 'Rabbim nazardan korusun' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 2

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.
2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 3

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 4

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aradığı aşkı sonunda buldu! 2'nci kez evleniyorAradığı aşkı sonunda buldu! 2'nci kez evleniyor
Yayınlanır yayınlanmaz TT oldu! 'Sabırsızlıkla bekliyorum'Yayınlanır yayınlanmaz TT oldu! 'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.