Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı.

Sevgilisi ile sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Sinem Ünsal'in sarı elbisesi ile verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal'a sosyal medyada; 'Mükemmelsin', 'Zarif bir kuğu misali harika', 'Ne kadar güzel ve nazik', 'Çok güzelsin', 'Rabbim nazardan korusun' gibi yorumlar yapıldı.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.