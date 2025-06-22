Uzak Şehir'in bir yıldızı daha tatilde! Dilin Döğer'den bikinili pozlar

Uzak Şehir'in başarılı oyuncuları sezon finali sonrası önce aileleriyle hasret giderdi sonra yorgunluk atmak için tatile çıktı.

Dilin Döğer ve Mine Kılıç da birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Dilin Döğer sahilde köpeğiyle oyunlar oynarken, Mine Kılıç da selfie pozu verdi.

Uzak Şehir dizisinde ‘Zerrin’ karakterini canlandıran Dilin Döğer sosyal medyada da tatil pozlarını paylaştı. Hem fiziği hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Döğer’in siyiah bikinisiyle verdiği pozlar hayranlarından beğeni aldı.

Güzel oyuncuyu görenler "Çok güzelsin", "Muhteşem kadınsın", Uzak Şehir kadınlarının hepsi güzel" yorumlarında bulundu.

ADININ ANLAMINI AÇIKLAMIŞTI

Dilin Döğer, herkes tarafından merak edilen 'Dilin isminin anlamı nedir?' sorusunu açıkladı. Oyuncu "Benim ismimin anlamı his, duygu, kalp demek. Amcam yazar o koydu; kendisi romantik bir kişilik" dedi.