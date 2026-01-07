Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan dev anlaşma! Alacağı rakam dudak uçuklattı

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba şimdi de yeni reklam anlaşmasıyla dikkat çekti.

Ozan Akbaba'nın dev bir anlaşmaya imza attığı öğrenildi. Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, ünlü oyuncu yüzü olduğu ve çekimleri bugün başlayacak olan bir konut finansmanı reklamından tam tamına 30 milyon TL kazanacak.

Televizyonda yakaladığı çıkışı sinema projeleriyle de pekiştiren Ozan Akbaba, son olarak Bak Postacı Geliyor adlı filmde izleyici karşısına çıktı.

Akbaba'nın filmdeki Deniz Barut ile partnerliği de çok beğenilmişti.