Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan dev anlaşma! Alacağı rakam dudak uçuklattı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Cihan karakteriyle fırtınalar estiren Ozan Akbaba şimdilerde yeni anlaşmalara imza atıyor. Bir konut finansmanı reklamında rol alacak olan Akbaba, bu reklamdan tam tamına 30 milyon TL kazanacak.

Öznur Yaslı İkier

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba şimdi de yeni reklam anlaşmasıyla dikkat çekti.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba dan dev anlaşma! Alacağı rakam dudak uçuklattı 1

Ozan Akbaba'nın dev bir anlaşmaya imza attığı öğrenildi. Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, ünlü oyuncu yüzü olduğu ve çekimleri bugün başlayacak olan bir konut finansmanı reklamından tam tamına 30 milyon TL kazanacak.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba dan dev anlaşma! Alacağı rakam dudak uçuklattı 2

Televizyonda yakaladığı çıkışı sinema projeleriyle de pekiştiren Ozan Akbaba, son olarak Bak Postacı Geliyor adlı filmde izleyici karşısına çıktı.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba dan dev anlaşma! Alacağı rakam dudak uçuklattı 3

Akbaba'nın filmdeki Deniz Barut ile partnerliği de çok beğenilmişti.

