Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın haftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldı

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, yüksek izlenme oranlarıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizinin başarısı, hikâyenin yanı sıra oyuncu kadrosu ve oyuncuların kazançlarıyla ilgili iddialar da gündeme gelmeye başladı.

Son günlerde sosyal medyada dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba’nın bölüm başına aldığı ücret tartışılmaya başladı.

MagazinBurada'nın haberine göre, Uzak Şehir dizisinde Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba’nın bölüm başına yaklaşık 1 milyon 600 bin TL kazandığı öne sürüldü. Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GazeteMagazin, geçtiğimiz yılın sonunda Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.500.000 TL aldığını açıklamıştı. Sinem Ünsal'ın da aynı ücreti aldığı biliniyordu. Ozan Akbaba'nın yeni sezonda 100 bin TL zam aldığı iddia edildi.

Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Cihan Albora' karakteriyle büyük beğeni topluyor.

''EZBER BOZAN BİR İŞ'' DEMİŞTİ

Ozan Akbaba daha önceki röportajlarından birinde “Uzak Şehir”i “Ezber bozan bir iş” olarak tanımlamıştı. Ünlü oyuncu, dizinin sadece bir hikâye anlatmadığını, aynı zamanda televizyon sektöründe yeni bir samimiyet alanı açtığını şu sözlerle aktarmıştı:

“Bu projeyle birlikte sektörde az da olsa bir değişim rüzgârı yaşandı. Ezberler bozuldu, samimiyet kazandı, klişeler şekil değiştirdi.”