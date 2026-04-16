Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba okul saldırılarına tepki gösterdi! 'Çocuklarınızı eğitin'

Tüm Türkiye iki gün üst üste Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla sarsıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okulda 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda saldırı gerçekleşti. Saldırıda 9 kişi öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaşanan bu acı olaylara ünlü isimlerden de tepki gecikmedi. Konuya dair bir paylaşım da Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan geldi.

VELİLERE SESLENDİ

'Acımızı tarif edecek bir kelime yok' paylaşımı yapan Ozan Akbaba paylaşımın altına; 'Diyecek söz bulamıyorum.. Çocukların bir yanına da velileri mi otursa diye düşünüyorum, sonra o kadar karamsar olma diye toparlıyorum tekrar fikirlerimi, umutlarımı...

Ne olur çocuklarınızı eğitin, görmezden gelmeyin. Bırakın kibar, anlayışlı ve hoşgörülü büyüsünler.' ifadelerini not düştü.