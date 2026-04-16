MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba okul saldırılarına tepki gösterdi! 'Çocuklarınızı eğitin'

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına tepki gösterdi. Ünlü oyuncu velilere de seslenerek 'çocuklarınızı eğitin' dedi.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba okul saldırılarına tepki gösterdi! 'Çocuklarınızı eğitin'
Öznur Yaslı İkier

Tüm Türkiye iki gün üst üste Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla sarsıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okulda 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda saldırı gerçekleşti. Saldırıda 9 kişi öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaşanan bu acı olaylara ünlü isimlerden de tepki gecikmedi. Konuya dair bir paylaşım da Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan geldi.

VELİLERE SESLENDİ

'Acımızı tarif edecek bir kelime yok' paylaşımı yapan Ozan Akbaba paylaşımın altına; 'Diyecek söz bulamıyorum.. Çocukların bir yanına da velileri mi otursa diye düşünüyorum, sonra o kadar karamsar olma diye toparlıyorum tekrar fikirlerimi, umutlarımı...

Ne olur çocuklarınızı eğitin, görmezden gelmeyin. Bırakın kibar, anlayışlı ve hoşgörülü büyüsünler.' ifadelerini not düştü.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba okul saldırılarına tepki gösterdi! Çocuklarınızı eğitin 1

Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.