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Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın Makedon göçmeni eşine beğeni yağdı! "Ben ve eşim birbirimizden çok farklı yerlerden geliyoruz"

Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars rolüyle dikkat çeken Ferit Kaya’nın eşi Yasemin Ceren’in nereli olduğu merak edildi. Ferit Kaya'nın eşini görenler "Çok güzel" dedi.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın Makedon göçmeni eşine beğeni yağdı! "Ben ve eşim birbirimizden çok farklı yerlerden geliyoruz"
Kubra Akalın

Çukur dizisiyle yıldızı parlayan Ferit Kaya şimdilerde Uzak Şehir dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars rolüyle dikkat çeken Ferit Kaya’nın eşi Yasemin Ceren’in nereli olduğu araştırılıyor.

Yasemin Ceren Topçu14 Eylül 2024’te evlenen Kaya düğünü Diyarbakır’da yapmıştı. 35 yaşındaki Yasemin Ceren eşinin rol aldığı diziler göre kendi işlerini ayarlıyor. Oyuncu bu konuda "Eşim genellikle yanımda olduğu için çok etkilenmiyor. Yoğun bir tempo içerisinde olsak da birlikte olmak her şeyi daha kolay hale getiriyor" dedi.

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Uzak Şehir'de Albora ailesinin düşmanı olan Ferit Kaya son olarak Posta'ya yaptığı açıklamada şu sözlerle dikkat çekti:

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"Herkesin farklı bir geçmişi, farklı bir kültürü olabilir ama bu durum hislerin evrenselliğini değiştirmiyor. Mesela, ben ve eşim birbirimizden çok farklı yerlerden geliyoruz. O, Makedon göçmeni bir İstanbullu ben ise Diyarbakırlıyım. Aşk, gerçekten de iki insanı buluşturuyor ve kültür, coğrafya fark etmiyor. Sonuçta, hisler her yerde aynı."

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Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın Makedon göçmeni eşi bu açıklamalardan sonra merak edildi. Çiftin paylaşımlarına beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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