MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü model Tuğba Melis Türk Umre'ye gitti! Tesettürlü hali gündem oldu

Oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, ilk olarak 2001 yılında seçildiği Best Model of Türkiye birinciliğiyle adını duyurmuştu. Güzelliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken ünlü isim Umre'ye gitti.

Ünlü model Tuğba Melis Türk Umre'ye gitti! Tesettürlü hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

2011 Best Model of Türkiye birincisi olarak ünlenen ve ‘Annem’, ‘Bez Bebek’, ‘Arka Sokaklar’ gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu ve model Tuğba Melis Türk Umre'ye gitti.

Türk, Umre ziyaretine dair duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü model yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin" dedi.

Ünlü model Tuğba Melis Türk Umre ye gitti! Tesettürlü hali gündem oldu 1

Bir paylaşım daha yapan Türk'ün ismiyle ilgili detay da ortaya çıktı. Babaannesinin ismini Umre ziyaretinde koyduğunu belirten ünlü model şu ifadeleri kullandı:

''Rahmetli babaannem adımı yıllar önce umre ziyaretinde koymuş. Allah'ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun demiş. Ben de burada ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde her zaman sonsuz sevgin olacak babaannem. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun.''

Ünlü model Tuğba Melis Türk Umre ye gitti! Tesettürlü hali gündem oldu 2

Tuğba Melis Türk'in Umre ziyaretine sosyal medyada; 'Allah senden razı olsun', 'Allah mübarek etsin inşallah', 'Rabbim ibadetini kabul eylesin' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bülent Ersoy'un batan teknesi' ilanı ortalığı karıştırdı! Serveti yeniden gündemde 'Bülent Ersoy'un batan teknesi' ilanı ortalığı karıştırdı! Serveti yeniden gündemde
Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Tuğba Melis Türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.