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Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse diziden apar topar ayrıldı! Bomba iddia sonrası paylaşım

"Uzak Şehir" dizisinde Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse’nin sezon sonuna kadar ekipte kalacağı konuşuluyordu. Ancak Köse apar topar diziden ayrıldı! İddialar ise sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse diziden apar topar ayrıldı! Bomba iddia sonrası paylaşım
Kubra Akalın

Bu sezona reyting rekorlarıyla damga vuran “Uzak Şehir”, sezon finali yapmaya hazırlanırken şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse’nin sezon sonuna kadar ekipte kalacağı konuşuluyordu.

Ancak hikâye gereği bu veda öne çekildi. Nursel Köse dizinin son bölümünde vurularak öldü.

NURSEL KÖSE UZAK ŞEHİR'DEN AYRILDI

Köse vedasının ardından flashback sahneleriyle de döneceği iddialarıyla gündemdeydi. Bu ani ayrılık seyirciyi rahatsız ederken sosyal medyada da Nursel Köse hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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Bir sosyal medya hesabında "Fikriye Hanım kendi isteğiyle projeden ayrılıyor; yapım ve set çalışanları ile anlaşamadığı söyleniyor" iddiası yer aldı.

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Nursel Köse bu iddialar gündemdeyken bir paylaşımda bulundu.

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Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse veda paylaşımında, 'Hoşça kal Fiko, Senin hikayen bu kadar. Keşke daha uzun olsaydı.' ifadelerine yer verdi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Nursel Köse Uzak Şehir
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