Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın baba özlemi... Duygusal paylaşım

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, Instagram hesabından babasıyla birlikte çekilmiş bir kareyi duygusal notla paylaştı. Özkaya babası Mustafa Özkaya'yı kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde, Kaya karakterine hayat veren oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Babasının ölümüyle yıkılan oyuncu duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Uzak Şehir'in Kaya'sı babası Mustafa Özkaya ile birlikte çekildiği bir kareyi; "Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba. 2021, pandemi hâlâ devam ediyor. İstanbul'da kar yağıyor, hava çok soğuk, sabahın erken saatleri. Almanya'ya uçağa gidiyorum, sadece üç hafta kalacaktım. Uçağa yetişmek için taksi çağırdım. Elimde valizim, evden çıkarken size sarıldım. 'Gelme, hava soğuk, ben inerim' dedim ama dinlemedin; aşağıya kadar geldin ve bir kez daha sarıldın. 'Bir de fotoğraf çekip bakayım' dedin. İyi ki demişsin." notlarıyla paylaştı.

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya nın baba özlemi... Duygusal paylaşım 1

Ünlü ismin duygusal sözleri takipçilerini duygulandırdı.

Atakan Özkaya
