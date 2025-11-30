Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın baba özlemi... Duygusal paylaşım

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde, Kaya karakterine hayat veren oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Babasının ölümüyle yıkılan oyuncu duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Uzak Şehir'in Kaya'sı babası Mustafa Özkaya ile birlikte çekildiği bir kareyi; "Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba. 2021, pandemi hâlâ devam ediyor. İstanbul'da kar yağıyor, hava çok soğuk, sabahın erken saatleri. Almanya'ya uçağa gidiyorum, sadece üç hafta kalacaktım. Uçağa yetişmek için taksi çağırdım. Elimde valizim, evden çıkarken size sarıldım. 'Gelme, hava soğuk, ben inerim' dedim ama dinlemedin; aşağıya kadar geldin ve bir kez daha sarıldın. 'Bir de fotoğraf çekip bakayım' dedin. İyi ki demişsin." notlarıyla paylaştı.

Ünlü ismin duygusal sözleri takipçilerini duygulandırdı.