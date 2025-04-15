Uzak Şehir’in Mine'si Mine Kılıç'a çirkin mesaj yağdı! En sonunda isyan etti: 10 yaşındaki yeğenime kadar...

Reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir'in 21. bölümü 14 Nisan Pazartesi akşamı yayınlandı. Cihan ile Alya'nın mutlu anları Mine'nin gelişiyle son buldu.

Aralarındaki mesafeyi azaltmayı başarana Cihan ile Alya'nın keyfi Mine'nin telefonu ile kaçtı. Alya'nın yanında telefonu açan Cihan, eski sevgilisini bir daha aramaması konusunda uyardı.

Ancak Mine durmadı; ilk kez kendisini Cihan'a bu kadar yakın hisseden Alya, onun elini tutarken o anlarda Mine geldi.

UZAK ŞEHİR'İN MİNE'SİNE ÇİRKİN MESAJLAR

Sosyal medyada Alya ve Cihan fanları ise Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç'a çirkin mesajlar attı. Mine Kılıç ise "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!" diyerek isyan etti.

Başarılı oyuncu Mine Kılıç şunları söyledi:

"Bölüm bittikten sonra böyle mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeye dönüştüğü için mecburen yasal işlemler başlatılacak. Şu çamur at izi kalsın politikasında da artık bir kurtulamadık ülkece. Gülizar Hanım senaristimiz benim arkadaşım değil."