Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş derin dekoltesiyle poz verdi! Hayranlarından yorum yağdı

Kanal D’de yayımlanan ‘Uzak Şehir’ dizisinde 'Nare Albora' karakteri ile adından söz ettiren Sahra Şaş son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Dizideki karakteri kadar sosyal medya paylaşımları da dikkat çeken Sahra Şaş pozlarıyla gündem oldu. Deri bir elbise giyerek derin bacak ve göğüs dekoltesini sergileyen güzel oyuncuya hayranlarından yorum yağdı.

Uzak Şehir'in yıldızı Sahra Şaş'ı görenler "Çok güzelsin", "Etkileyici", "Bayılıyoruz sana" yorumlarında bulundu.

AŞK İDDİALARINA YANIT

‘Uzak Şehir’ dizisinde birlikte rol aldığı Alper Çankaya ile yakıştırılan güzel oyuncu aşk iddialarına “Çalışmaktan çok keyif aldığım bir partner. Aramızda bir şey olsa söylerdim. İnsanlar yakıştırıyorlar ama öyle bir şey yok” yanıtını vermişti.