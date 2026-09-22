Çirkin 10. bölüm 1. tanıtım geldi! ''Neden ümit verdin bana?''

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı, Çirkin dizisi yeni sezona oldukça iddialı başladı.

Bu hafta 10. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünden ilk fragman geldi. Fragmana Meryem'in istemeye gelinmesi damga vurdu.

ÇİRKİN 10. BÖLÜM 1. TANITIM İZLE!

Çirkin 10. bölüm tanıtımına sosyal medyada; 'Kadir'in korkaklığı bitirdi bu aşkı', 'Cennet'in Meryem'in arkasında durması iyi oldu', 'Kadir ve Meryem görmek istiyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

ÇİRKİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Meryem, cezaevinde kendisini bekleyen zorlu koşullarla mücadele ederken Kadir, onu bulunduğu durumdan kurtarmak için harekete geçer.

Meryem’in yaşadıklarından kendisini sorumlu tutan Kadir, bir yandan ona destek olmaya çalışırken diğer yandan elindeki görüntülerin kaynağını bulmak için Ferhat’ın karşısına çıkar.