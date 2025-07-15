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Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş pozlarıyla mest etti! Beğeni yağdı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Nare Albora' karakteri ile adından söz ettiren Sahra Şaş sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş pozlarıyla mest etti! Beğeni yağdı
Kubra Akalın

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Sahra Şaş, Alper Çankaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir oyuncuları şu sıralar tatilde. Sezonun yorgunluğunu atan oyunculardan Sahra Şaş paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sezon boyunca reytinglerin zirvesinde olan Uzak Şehir'de Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş tatilden pozlarını paylaştı.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş pozlarıyla mest etti! Beğeni yağdı 1

Setin en güzel kadınları arasında gösterilen oyuncu siyah beyaz karelerini paylaşınca fanlarından beğeni yağdı. Sahra Şaş'ın kedi ile pozlarına "Çok güzelsin", "Keşke kedi olsam", "Çok hoşsun" yorumları yağdı.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş pozlarıyla mest etti! Beğeni yağdı 2

Alper Çankaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla son olarak gündeme gelen ve iddiaları "Hayır, gerçekten olsa söylerim, neden saklayalım? İkimiz de bekârız ama yok. Diziyi izleyenlerin bizi yakıştırmalarını anlıyorum" diyerek yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sahra Şaş
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