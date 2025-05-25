Uzak Şehir’in Nare’si Sahra Şaş'tan Dilber dansı! "Dilber geliyor"

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Sahra Şaş, Alper Çankaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir oyuncuları gündemden düşmüyor.

Sezon boyunca reytinglerin zirvesinde olan Uzak Şehir'de Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş da merak edilen isimler arasında.

Alper Çankaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla son olarak gündeme gelen ve iddiaları "Hayır, gerçekten olsa söylerim, neden saklayalım? İkimiz de bekârız ama yok. Diziyi izleyenlerin bizi yakıştırmalarını anlıyorum" diyerek yalanlamıştı.

Sahra Şaş son olarak arkadaşlarıyla eğlendiği anların paylaşılmasıyla dikkat çekti. İnci Taneleri dizisindeki Dilber dansını yapan Sahra Şaş "Keşke Biraz Daha Kalsaydın" şarkısında dans ettiği anlarda arkadaşları da "Dilber geliyor" diyerek oyuncuya destek oldu.



Sahra Şaş'ın dansına sosyal medyada "İnanılmazsın", "Çok güzelsin", "Dilber bak işine Nare geldi" yorumları ve beğeni yağdı.