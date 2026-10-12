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11 Ekim Pazar reyting sonuçları: Daha 17, Ömür Usta, Teşkilat...

Pazar akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı kızıştı! Kanal D’nin Daha 17 dizisi, NOW’ın Ömür Usta’sı, TRT 1’in Teşkilat’ı ve TV8’in MasterChef Türkiye’si izleyicileri ekran başına toplarken, gecenin en çok izlenen yapımları da belli oldu. İşte pazar akşamının reyting sıralamasında öne çıkan yapımları ve dikkat çeken sonuçlar…

11 Ekim Pazar reyting sonuçları: Daha 17, Ömür Usta, Teşkilat...

11 Ekim Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. Kanal D’de Daha 17, NOW’da Ömür Usta, TRT 1’de Teşkilat ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle reyting yarışına katıldı. Peki, pazar akşamının reyting sonuçlarında hangi yapım zirveye yerleşti, hangi programlar ilk sıralarda yer aldı? İşte 11 Ekim 2026 reyting sıralaması ve gecenin en çok izlenen yapımları…

Pazar akşamı reyting yarışında Daha 17 zirveyi bırakmıyor. Teşkilat'ın yeni sezonda birinci sırayı kaptırdığı Daha 17'nin arkasında ise yeni dizi Ömür Usta var.

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11 Ekim Pazar reyting sonuçları: Daha 17, Ömür Usta, Teşkilat... 1

Reyting yarışında geride kalan Teşkilat 3. sırada yer alırken özetler ise yine ilk 5'te yer alıyor.

11 Ekim Pazar reyting sonuçları: Daha 17, Ömür Usta, Teşkilat... 2

** İşte 11 Ekim 2026 reyting sıralaması**
| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | DAHA 17 | KANAL D | 21:00:23 | 24:08:21 |
| 2 | OMUR USTA | NOW | 20:57:05 | 23:18:58 |
| 3 | TESKILAT | TRT 1 | 20:59:17 | 23:45:58 |
| 4 | DAHA 17 (OZET) | KANAL D | 20:00:57 | 21:00:12 |
| 5 | OMUR USTA (OZET) | NOW | 19:59:50 | 20:57:00 |
| 6 | DENIZ URAS ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00:08 | 19:59:45 |
| 7 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:58:57 | 24:27:38 |
| 8 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 19:59:54 | 20:59:17 |
| 9 | GELIN | KANAL 7 | 19:44:47 | 22:07:19 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:16 | 20:00:12 |

Kaynak: TİAK

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